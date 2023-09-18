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Пардью: «Челси» купил игроков на будущее, но результат нужен сейчас»

18 Сентября 2023 • 10:20 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
24.09 16:00

Бывший тренер «Ньюкасла» Алан Пардью раскритиковал трансферную политику лондонского «Челси». При новых владельцах лондонская команда с 2022 года потратила свыше миллиарда евро на трансферы.

«Челси» купил игроков на будущее, но результат нужен сейчас. Когда ты играешь в Премьер-лиге, нужно думать в том числе и о краткосрочной перспективе. Тренер испытывает большое давление, когда не может добыть результатов», – цитирует Пардью журналист Саймон Филлипс.

В первых 5 турах нового розыгрыша Английской премьер-лиги «Челси» смог добыть лишь 5 очков из 15 возможных. Команда добыла одну победу, дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алан Пардью
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