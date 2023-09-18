Пардью: «Челси» купил игроков на будущее, но результат нужен сейчас»

Бывший тренер «Ньюкасла» Алан Пардью раскритиковал трансферную политику лондонского «Челси». При новых владельцах лондонская команда с 2022 года потратила свыше миллиарда евро на трансферы.

«Челси» купил игроков на будущее, но результат нужен сейчас. Когда ты играешь в Премьер-лиге, нужно думать в том числе и о краткосрочной перспективе. Тренер испытывает большое давление, когда не может добыть результатов», – цитирует Пардью журналист Саймон Филлипс.

В первых 5 турах нового розыгрыша Английской премьер-лиги «Челси» смог добыть лишь 5 очков из 15 возможных. Команда добыла одну победу, дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла.