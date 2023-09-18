«Арсенал» потерял важного игрока атаки

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли получил травму в поединке против «Эвертона» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Sky Sports.

Из-за повреждения бразильский нападающий был вынужден покинуть поле в середине первого тайма. Вместо него на поле вышел бельгийский полузащитник Леандро Троссард, который забил решающий гол. Встреча завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

В текущем сезоне чемпионата Англии Мартинелли поучаствовал в пяти поединках. 22-летний южноамериканец записал на свой счет две результативные передачи.