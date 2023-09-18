Мудрик - худший игрок «Челси» в матче с «Борнмутом»

Портал Goal.com оценил выступление игроков лондонского «Челси» в матче пятого тура чемпионата Англии против «Борнмута» (0:0). Худшим в составе «пенсионеров» был признан украинский полузащитник Михаил Мудрик. Его игру оценили в три балла из десяти возможных.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2031 года.

В общей сложности украинский вингер провел за «Челси» 21 встречу во всех турнирах, записав на свой счет лишь две результативные передачи.