«Арсенал» принял решение по Зинченко

Защитник Александр Зинченко может получить новый контракт в лондонском «Арсенале», об этом рапортуют журналисты 90 min. Это одна из приоритетных целей руководства «канониров» на ближайшее будущее.

Украинский футболист пополнил ряды лондонского коллектива летом прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. До перехода в «Арсенал» Зинченко защищал цвета «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний игрок провел четыре поединка без результативных действий. По итогам пяти туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице.