«Бавария» хочет зимой купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Шотландии и «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай имеет вариант трудоустройства в немецкой Бундеслиге, об этом рапортуют журналисты таблоида The Mirror.

Согласно данным журналистов, в подписании 26-летнего британца по-прежнему заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии планирует купить Мактоминая в зимнее трансферное окно, если не получится договориться с лондонским «Фулхэмом» по переходу Палиньи.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Скотт принял участие в трех поединках, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение полузащитника с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2025 года. Трансферный ценник игрока составляет 25 миллионов евро.