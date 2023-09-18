«Брайтон» нацелился на аргентинца, которым интересовался «Манчестер Сити»

19-летний аргентинский защитник Валентин Барко, правами на которого владеет «Бока Хуниорс», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, в услугах перспективного футболиста заинтересован «Брайтон». Ранее в прессе гуляла информация, что заполучить Барко в свои ряды хочет «Манчестер Сити», но сделка не состоялась.

В прошлом сезоне Валентин принял участие в 18 поединках за аргентинскую команду, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.