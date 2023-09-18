Два клуба АПЛ хотят купить форварда «ПСЖ» Экитике

Нападающий Уго Экитике, правами на которого владеет французский «ПСЖ», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом информируют журналисты Football Insider.

По сведениям источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два английских клуба. Речь идет о «Вест Хэме» и «Кристал Пэлас». Оба клуба предпримут попытку заполучить нападающего в январское трансферное окно.

Напомним, что нападающий перебрался в парижский гранд из «Реймса» летом прошлого года. С того момента Экитике принял участие в 32 поединках за парижан во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.