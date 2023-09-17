​Эшли Янг: «Мы не позволили сопернику создать много шансов, но всё равно проиграли»

В пятом туре английского чемпионата снова неудача постигла «Эвертон», команда Шона Дайча уступила с минимальным дефицитом лондонскому «Арсеналу».

Новобранец «Эвертона», бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал события игры, он считает, что его команда могла зацепиться за очко.

- Нам приходилось много обороняться, особенно в первом тайме. Мы не позволили сопернику создать много шансов, поэтому ничего не получить в такой игре - это разочарование, - цитирует слова Янга BBC Sport.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Эвертону» предстоит сыграть против «Брентфорда», это случится двадцать третьего сентября.