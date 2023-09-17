​Дайч: «Мы постоянно уступали сопернику мяч»

В пятом туре английского чемпионата очередное поражение потерпел и без того влачащий незавидное существование в последние годы «Эвертон». Команда проиграла лондонскому «Арсеналу» с минимальным счетом, а наставник клуба Шон Дайч расстроен качеством игры.

- Мы неплохо оборонялись, но во владении мячом уступали сопернику бесконечно. Слишком часто уступали его. Если вы пытаетесь разрушать игру соперника, то важно и держать мяч при этом. А у нас этого не наблюдалось, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Эвертону» предстоит сыграть против «Брентфорда», это случится двадцать третьего сентября.