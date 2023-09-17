Артета — о вратарской позиции: У нас два хороших голкипера, я не могу не давать им играть

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием о выборе Давида Райи основным вратарём команды на игру с «Эвертоном».

«Я всегда так делал. Я не могу иметь у себя в составе двух таких хороших игроков на одной позиции, как Ремсдейл и Райя, и не давать им играть», — приводит слова Артеты Football.london.

«Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

В следующем туре подопечные Артеты примут на своем поле «Тоттенхэм». Лондонское дерби состоится 24 сентября. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.