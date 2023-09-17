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Артета: Никому не гарантировано место в основном составе «Арсенала»

17 Сентября 2023 • 21:44 Комментировать
Эвертон
0:1
Арсенал
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о ротации в составе.

Сегодня, 17 сентября, «Арсенал» в гостях одолел «Эвертон» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Леандро Троссар.

Стоит сказать, что в этой игре Артета решил оставить на скамейке основного вратаря команды Аарона Ремсдейла. Вместо него на поле вышел Давид Райя, который перебрался в Лондон минувшим летом.

«Никому не гарантировано место. У меня такого нет. Я никому не гарантирую место», — заявил Артета в послематчевом интервью журналистам.

После четырех туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 13 очков. В следующем туре «канониры» примут «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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