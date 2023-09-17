Артета - о победе над «Эвертоном»: Счёт должен быть крупнее

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о выездной победе над «Эвертоном» (0:1) в матче пятого тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда провела отличный матч, не сделав сопернику никаких подарков.

«Мы доминировали и создали много моментов. Счет, пожалуй, должен быть более крупным.

Мне действительно понравилась игра. После матча с «Манчестер Юнайтед» на моем лице читалось облегчение, сейчас же – наслаждение», - заявил Артета в эфире BBC.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Манчестер Сити» два балла.