Артета прокомментировал травму Мартинелли

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме нападающего команды Габриэла Мартинелли.

Мартинелли получил повреждение в матче пятого тура АПЛ с «Эвертоном», и уже на 24-й минуте был вынужден покинуть поле.

«Я думаю, он что-то почувствовал, когда бежал к воротам. Это не тот футболист, у которого возникают проблемы с мышцами, но в этот раз он не смог продолжить игру. Давайте подождем», — передает слова Артеты журналист Кая Кайнак.

«Арсенал» одолел «Эвертон» в гостевом поединке со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Леандро Троссар, который заменил травмированного Мартинелли.

В текущем сезоне Мартинелли провел шесть матчей во всех турнирах и забил два мяча.