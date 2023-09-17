Хагн: «Райс — лучший опорный полузащитник «Арсенала», которого я когда-либо видел»

Известный журналист Эдуардо Хагн поделился комментарием о полузащитнике лондонского «Арсенала» Деклане Райсе, который перебрался в стан «канониров» прошедшим летом из «Вест Хэма».

«Меня не волнует негативная реакция, которую я получу. Но Райс в стартовых пяти матчах доказал, что он лучший опорный полузащитник, которого я когда-либо видел в «Арсенале». Это потрясающий игрок», — написал Хагн на своей страничке в социальной сети.

24-летний хавбек принял участие в пяти матчах Английской премьер-лиги в составе «Арсенала», в которых отметился одним забитым мячом.

После пяти туров команда Микеля Артеты занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 13 очков.