Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хагн: «Райс — лучший опорный полузащитник «Арсенала», которого я когда-либо видел»

17 Сентября 2023 • 21:14 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
24.09 16:00

Известный журналист Эдуардо Хагн поделился комментарием о полузащитнике лондонского «Арсенала» Деклане Райсе, который перебрался в стан «канониров» прошедшим летом из «Вест Хэма».

«Меня не волнует негативная реакция, которую я получу. Но Райс в стартовых пяти матчах доказал, что он лучший опорный полузащитник, которого я когда-либо видел в «Арсенале». Это потрясающий игрок», — написал Хагн на своей страничке в социальной сети.

24-летний хавбек принял участие в пяти матчах Английской премьер-лиги в составе «Арсенала», в которых отметился одним забитым мячом.

После пяти туров команда Микеля Артеты занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Челси Челси
0
0
4.90 3.75 1.78
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
0
1
5.60 4.50 1.58
Видео
18.09.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Бёрнли Бёрнли
2.28 3.40 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
21:44 · Англия. Премьер-лига
Артета: Никому не гарантировано место в основном составе «Арсенала»
21:30 · Англия. Премьер-лига
Артета - о победе над «Эвертоном»: Счёт должен быть крупнее
21:27 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал травму Мартинелли
21:14 · Англия. Премьер-лига
Хагн: «Райс — лучший опорный полузащитник «Арсенала», которого я когда-либо видел»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Челси» показали худшую результативность в АПЛ с прошлого века
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» победил на «Гудисон Парк» впервые за шесть лет
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» наконец-то обыграл «Эвертон» в гостях
19:11 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли получил травму в матче «Арсенала» с «Эвертоном»
19:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Мудрик прогрессирует, ему нужно время
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Я не буду плакать»
18:42 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему оставил Ремсдейла в запасе на матч с «Эвертоном»
18:34 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Борнмута» Кук - о матче с «Челси»: «Нам не повезло, что мы не взяли три очка»
18:31 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ отметили повторение рекорда без 0:0 2
18:19 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» в 2023 году выиграл только 7 матчей
18:10 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продлил серию без побед в АПЛ на выезде
Все новости
Рекомендуем