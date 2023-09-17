Игроки «Челси» показали худшую результативность в АПЛ с прошлого века

Игроки «Челси» показали худшую результативность за первые пять туров в АПЛ с прошлого века. Печальным фактом для болельщиков «пенсионеров» делится Opta Sports.

Так, с начала текущего сезона Премьер-лиги «синие» забили лишь пять мячей, три из них – в ворота аутсайдера сезона – «Лутон Тауна» (3:0). Это их худший результат с сезона-1995/96, тогда лондонцы аналогично забили пять голов в первых пяти турах.

Напомним, что в воскресенье «Челси» гостил у «Борнмута». Команды сыграли в нулевую ничью, после очередной неудачи команда Маурисио Почеттино идёт лишь на 14-м месте в турнирной таблице.

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