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«Арсенал» победил на «Гудисон Парк» впервые за шесть лет

17 Сентября 2023 • 20:37 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
24.09 16:00

Лондонский «Арсенал» воскресным вечером порадовал своих болельщиков победой на «Гудисон Парк» над «Эвертоном». Единственный гол встречи во втором тайме после красивой комбинации забил Леандро Троссар.

Напомним, что в последний раз до сегодняшнего дня «канониры» одерживали успех на стадионе «Эвертона» аж шесть лет назад. Тогда, 22 октября 2017 года в рамках Премьер-лиги «Арсенал» ещё под руководством Арсена Венгера разгромил «ирисок» - 5:2.

В последующие годы были пять тяжёлых матчей для болельщиков лондонцев, лишь один из них «канонирам» удалось свести к ничьей – в 2019 году – 0:0. В остальных гости из столицы неизменно проигрывали.

«Арсенал» наконец-то обыграл «Эвертон» в гостях

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Гудисон Парк
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