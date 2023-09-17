«Арсенал» победил на «Гудисон Парк» впервые за шесть лет

Лондонский «Арсенал» воскресным вечером порадовал своих болельщиков победой на «Гудисон Парк» над «Эвертоном». Единственный гол встречи во втором тайме после красивой комбинации забил Леандро Троссар.

Напомним, что в последний раз до сегодняшнего дня «канониры» одерживали успех на стадионе «Эвертона» аж шесть лет назад. Тогда, 22 октября 2017 года в рамках Премьер-лиги «Арсенал» ещё под руководством Арсена Венгера разгромил «ирисок» - 5:2.

В последующие годы были пять тяжёлых матчей для болельщиков лондонцев, лишь один из них «канонирам» удалось свести к ничьей – в 2019 году – 0:0. В остальных гости из столицы неизменно проигрывали.

«Арсенал» наконец-то обыграл «Эвертон» в гостях