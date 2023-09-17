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«Арсенал» наконец-то обыграл «Эвертон» в гостях

17 Сентября 2023 • 20:31 Комментировать
Эвертон
0:1
Арсенал
окончен

В предпоследнем матче пятого тура «Арсенал» гостил у «Эвертона». Игра получилась закрытой, но «канониры» явно имели преимущество. Габриэл Мартинелли получил проникающий пас слева и реализовал момент в чужой штрафной, но вне игры все же. Засчитанный гол «Арсенала» пришел после розыгрыша углового, Букайо Сака отыграл на Леандро Троссара, и тот был точен. Также были моменту у Мартина Эдегора и Фабиу Виейра, но на табло так и остались цифры 0 и 1. Лондонцы выиграли первый матч в гостях у этого соперника за шесть лет.

У «Эвертона» остается одно очко, у соперника 13 пунктов и второе место.

Протокол игры  
Эвертон0:1Арсенал
  69'Троссар Леандро (0:1)
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли  45' 87' (Паттерсон Нэйтан ( 87') Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийДанджума АрноГуэйе ИдриссаОнана АмадуДукуре Абдулай 80' (Гарнер Джеймс ( 80') Макнил Дуайт 88' (Чермити Юссеф ( 88') Гомеш Бету 66' (Калверт-Льюин Доминик ( 66')
Запасные: Оньянго ТайлерКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин Льюис
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос Сантос  48'Зинченко Александр 80' (Хаверц Кай ( 80') Эдегор МартинРайс ДекланВиейра Фабиу 80' (Томиясу Такэхиро ( 80') Сака БукайоНкетиа Эдди 66' (Жезус Габриэл ( 66') Мартинелли Габриэл 24' (Троссар Леандро ( 24')
Запасные: Нелсон РайсКивёр ЯкубЖоржиньо IIРемсдейл АаронСмит-Роу Эмиль
17 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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