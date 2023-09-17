«Арсенал» наконец-то обыграл «Эвертон» в гостях

В предпоследнем матче пятого тура «Арсенал» гостил у «Эвертона». Игра получилась закрытой, но «канониры» явно имели преимущество. Габриэл Мартинелли получил проникающий пас слева и реализовал момент в чужой штрафной, но вне игры все же. Засчитанный гол «Арсенала» пришел после розыгрыша углового, Букайо Сака отыграл на Леандро Троссара, и тот был точен. Также были моменту у Мартина Эдегора и Фабиу Виейра, но на табло так и остались цифры 0 и 1. Лондонцы выиграли первый матч в гостях у этого соперника за шесть лет.
У «Эвертона» остается одно очко, у соперника 13 пунктов и второе место.
Протокол игры
|69'Троссар Леандро (0:1)
Пикфорд Джордан•Янг Эшли 45'87' (Паттерсон Нэйтан (87') •Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Данджума Арно•Гуэйе Идрисса•Онана Амаду•Дукуре Абдулай80' (Гарнер Джеймс (80') •Макнил Дуайт88' (Чермити Юссеф (88') •Гомеш Бету66' (Калверт-Льюин Доминик (66')
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос• 48'Зинченко Александр80' (Хаверц Кай (80') •Эдегор Мартин•Райс Деклан•Виейра Фабиу80' (Томиясу Такэхиро (80') •Сака Букайо•Нкетиа Эдди66' (Жезус Габриэл (66') •Мартинелли Габриэл24' (Троссар Леандро (24')
17 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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