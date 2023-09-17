«Арсенал» наконец-то обыграл «Эвертон» в гостях

В предпоследнем матче пятого тура «Арсенал» гостил у «Эвертона». Игра получилась закрытой, но «канониры» явно имели преимущество. Габриэл Мартинелли получил проникающий пас слева и реализовал момент в чужой штрафной, но вне игры все же. Засчитанный гол «Арсенала» пришел после розыгрыша углового, Букайо Сака отыграл на Леандро Троссара, и тот был точен. Также были моменту у Мартина Эдегора и Фабиу Виейра, но на табло так и остались цифры 0 и 1. Лондонцы выиграли первый матч в гостях у этого соперника за шесть лет.

У «Эвертона» остается одно очко, у соперника 13 пунктов и второе место.