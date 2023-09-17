Мартинелли получил травму в матче «Арсенала» с «Эвертоном»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли не смог продолжить игру с «Эвертоном».

22-летний бразилец получил повреждение в одном из эпизодов и на 24-й минуте покинул поле. Вместо него на замену вышел нападающий Леандро Троссар.

Стоит отметить, что Мартинелли отметился забитым мячом на 19-й минуте, однако его гол был отменен из-за офсайда, который был зафиксирован после просмотра видеоповтора.

Матч пятого тура Английской премьер-лиги «Эвертон» - «Арсенал» проходит в эти минуты. За всеми событиям поединка вы можете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.