Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: Мудрик прогрессирует, ему нужно время

17 Сентября 2023 • 19:06 Комментировать
Борнмут
0:0
Челси
окончен

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино оценил прогресс нападающего «синих» Михаила Мудрика.

«Он прогрессирует. Ему ещё нужно учиться, ему нужно время. Мудрику нужно лучше понимать игру — и стараться лучше понимать команду. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения», — рассказал аргентинский специалист, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что вингер присоединился к «Челси» в январе текущего года, перейдя из «Шахтёра» за 70 миллион евро. В 21 матче в футболке лондонцев форвард отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Челси Челси
0
0
4.90 3.75 1.78
Видео
84 мин
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
0
1
5.60 4.50 1.58
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
19:11 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли получил травму в матче «Арсенала» с «Эвертоном»
19:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Мудрик прогрессирует, ему нужно время
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Я не буду плакать»
18:42 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему оставил Ремсдейла в запасе на матч с «Эвертоном»
18:34 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Борнмута» Кук - о матче с «Челси»: «Нам не повезло, что мы не взяли три очка»
18:31 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ отметили повторение рекорда без 0:0
18:19 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» в 2023 году выиграл только 7 матчей
18:10 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продлил серию без побед в АПЛ на выезде
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог забить «Борнмуту» 8
17:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не знал о проблемах Антони с законом
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч пятого тура АПЛ
16:53 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор раскритиковал Каземиро за игру с «Брайтоном»
16:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино назвал причину отсутствия Кайседо в заявке «Челси» на матч против «Борнмута»
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал, как чуть не стал трезвенником в прошлом сезоне 1
Все новости
Рекомендуем