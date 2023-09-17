Почеттино: Мудрик прогрессирует, ему нужно время

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино оценил прогресс нападающего «синих» Михаила Мудрика.

«Он прогрессирует. Ему ещё нужно учиться, ему нужно время. Мудрику нужно лучше понимать игру — и стараться лучше понимать команду. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения», — рассказал аргентинский специалист, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что вингер присоединился к «Челси» в январе текущего года, перейдя из «Шахтёра» за 70 миллион евро. В 21 матче в футболке лондонцев форвард отдал две результативные передачи.