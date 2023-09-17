​Почеттино: «Я не буду плакать»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался после очередного неудачного результата команды. В воскресенье «пенсионеры» сыграли вничью с «Борнмутом» (0:0).

«Если бы все футболисты были здоровы, мы бы могли бороться во всех турнирах. Но нам не повезло – 12 игроков травмировано. У нас три четверти состава состоит из молодых ребят, в запасе было два вратаря. Я не будут плакать. Я принимаю вызов и буду продолжать. У «Борнмута» хорошая команда», - сказал Почеттино в послематчевом комментарии.

Следующий матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 24 сентября – против «Астон Виллы» на своём поле.