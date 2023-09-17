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Артета объяснил, почему оставил Ремсдейла в запасе на матч с «Эвертоном»

17 Сентября 2023 • 18:42 Комментировать
Эвертон
0:1
Арсенал
1 6.60 X 4.50 2 1.50
2-й тайм

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему основной вратарь команды Аарон Ремсдейл остался на скамейке запасных на матч с «Эвертоном».

«У нас будет ротация. Я говорил, что мы хотим создать команду с двумя качественным игроками на каждой позиции. Теперь мы это реализовываем», — передает слова Артеты журналист Саймон Коллингс на своей страничке в социальной сети.

Матч пятого тура Английской премьер-лиги «Эвертон» - «Арсенал» проходит в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ознакомиться с составами команд можно по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Аарон Ремсдейл
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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