Артета объяснил, почему оставил Ремсдейла в запасе на матч с «Эвертоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему основной вратарь команды Аарон Ремсдейл остался на скамейке запасных на матч с «Эвертоном».

«У нас будет ротация. Я говорил, что мы хотим создать команду с двумя качественным игроками на каждой позиции. Теперь мы это реализовываем», — передает слова Артеты журналист Саймон Коллингс на своей страничке в социальной сети.

Матч пятого тура Английской премьер-лиги «Эвертон» - «Арсенал» проходит в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ознакомиться с составами команд можно по ссылке.