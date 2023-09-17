Полузащитник «Борнмута» Кук - о матче с «Челси»: «Нам не повезло, что мы не взяли три очка»

Полузащитник «Борнмута» Льюис Кук подвёл итоги матча пятого тура Английской премьер-лиги против лондонского «Челси», который завершился безголевой ничьей.

Игрок отметил, что матч получился тяжёлым, ведь «Челси» является топовой командой.

«Мы позволили им создать всего несколько моментов, и нам не повезло, что мы не взяли три очка в этом матче», — заявил Кук в эфире Sky Sports.

Подопечные Маурисио Почеттино занимают лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе лишь пять очков, «Борнмут» же отстаёт на одну позицию.