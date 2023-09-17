​В АПЛ отметили повторение рекорда без 0:0

Воскресный матч Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Челси» завершился вничью со счётом 0:0. Это первая нулевая ничья в этом чемпионате Англии – в предыдущих 46 матчах зрители видели хотя бы один гол.

Как сообщает пресс-служба лиги, в АПЛ повторили рекорд по матчам без нулевых ничьих в начале сезона. Ранее 46 стартовых игр проходили без счёта 0:0 лишь раз - в сезоне 2020/2021. Тогда первая нулевая ничья тоже была зафиксирована в 47-й игре сезона АПЛ, в которой играли «Вест Бромвич» и «Бёрнли».

Отметим, что Премьер-лига Англии была создана в 1992 году.