​«Челси» в 2023 году выиграл только 7 матчей

Прямо сейчас «Челси» сложно отнести к топ-командам. В воскресенье «пенсионеры» в очередной раз огорчили своих поклонников, добившись лишь ничьей в игре Премьер-лиги против «Борнмута» - 0:0.

Если взять все официальные матчи в 2023 году, то в них «Челси» показал такие результаты: 7 побед, 10 ничьих, 17 поражений.

Теперь Маурисио Почеттино будет готовить «Челси» к домашнему матчу чемпионата Англии против «Астон Виллы». Игра на «Стэмфорд Бридж» пройдёт в воскресенье, 24 сентября.

На текущий момент «Челси» с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.