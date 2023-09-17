​«Челси» продлил серию без побед в АПЛ на выезде

В воскресенье вечером «Челси» снова разочаровал армию своих болельщиков. Команда Маурисио Почеттино добилась лишь ничьей в гостевом матче Английской премьер-лиги против «Борнмута» - 0:0. Таким образом, серия «пенсионеров» без побед в чемпионате Англии на выезде продлилась и теперь составляет четыре матча. До ничьей с «Борнмутом» «Челси» в гостевых играх Премьер-лиги потерпел три поражения кряду.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против «Астон Виллы» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.