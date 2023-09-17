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«Челси» не смог забить «Борнмуту»

17 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать (2)
Борнмут
0:0
Челси
окончен

«Челси» провёл выездной матч против «Борнмута» и имел ощутимый перевес только в контроле мяча. В дебюте Михаил Мудрик прострелил от лицевой на Конора Галлахера, который из вратарской пробил над целью. Украинец снова мог стать автором голевой передачи, но Николас Джексон угодил в штангу, пробивая в ближний угол. Данго Уттара в ответ расстреливал ворота, и голкипер выручил. После перерыва Рахим Стерлинг со штрафного попал в крестовину, а добивание партнера в сетку было из офсайда. Уттара в прессинге блокировал вынос мяча защитником, рикошет, и мяч прокатился около штанги. Джексон еще и еще обострял, хорошо атаковали Стерлинг и Галлахер, но мяч упорно не шел в ворота. В концовке соперники обменялись рядом хороших атак, но на табло остались гореть нули.

Пять очков после пяти туров у «Челси» и 14-е место, «Борнмут» идет следом.

Протокол игры  
Борнмут0:0Челси
Нето МурараАаронс МаксЗабарный ИльяКелли ЛлойдКеркез Милош  62' 74' (Сенеси Маркос ( 74') Кристи Райан 89' (Брукс Дэвид ( 89') Кук ЛьюисТавернер Маркус 73' (Синистерра Луис ( 73') Биллинг ФилипУттара Данго 63' (Клюйверт Джастин ( 63') Соланке Доминик
Запасные: Семеньо АнтуанИонуц Андрей РадуСмит АдамРотуэлл ДжоТраоре Хамед
Санчес РобертГюсто МалоДисаси Аксель  76'Силва ТьягоКолвилл Леви 80' (Чилуэлл Бен ( 80'  90') Галлахер КонорУгочукву ЛеслиСтерлинг Рахим  4'Фернандес Энцо 81' (Матсен Ян ( 81') Мудрик Михаил  41' 63' (Палмер Коул ( 63') Джексон Николас  80'
Запасные: Статтер РонниБергстрём ЛукасМатос АлексДейвид де СоузаГилкрист АлфиПетрович Джордже
17 сентября. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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snk6565
17 Сентября 2023 в 18:23
Американские владельцы - зло английского футбола...доказано 100%
InterSan
17 Сентября 2023 в 18:01
Вроде говорили, что Почетттно дали время до зимы..........Но, такими темпами, у Челси зима настанет раньше остальных.
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