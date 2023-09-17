«Челси» не смог забить «Борнмуту»

«Челси» провёл выездной матч против «Борнмута» и имел ощутимый перевес только в контроле мяча. В дебюте Михаил Мудрик прострелил от лицевой на Конора Галлахера, который из вратарской пробил над целью. Украинец снова мог стать автором голевой передачи, но Николас Джексон угодил в штангу, пробивая в ближний угол. Данго Уттара в ответ расстреливал ворота, и голкипер выручил. После перерыва Рахим Стерлинг со штрафного попал в крестовину, а добивание партнера в сетку было из офсайда. Уттара в прессинге блокировал вынос мяча защитником, рикошет, и мяч прокатился около штанги. Джексон еще и еще обострял, хорошо атаковали Стерлинг и Галлахер, но мяч упорно не шел в ворота. В концовке соперники обменялись рядом хороших атак, но на табло остались гореть нули.

Пять очков после пяти туров у «Челси» и 14-е место, «Борнмут» идет следом.