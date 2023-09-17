​«Манчестер Юнайтед» не знал о проблемах Антони с законом

В конце лета прошлого года состав «Манчестер Юнайтед» пополнил бразильский вингер Антони. При этом на тот момент в полицию уже поступало заявление от девушки, которая обвиняла футболиста в нападении. Как сообщает на своих страницах Telegraph Sport, в стане «красных дьяволов» не знали, что у Антони были проблемы с законом, когда подписывали с ним контракт.

Стоит сказать, что недавно Антони был отстранён от команды. Сразу несколько девушек обвиняют бразильского футболиста в насилии. Ранее по этой причине Антони исключили из состава сборной Бразилии на сентябрьский сбор.