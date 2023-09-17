«Эвертон» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч пятого тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и лондонского «Арсенала» на матч пятого тура Английской премьер-лиги. Место в воротах столичного клуба займёт Давид Райя.
Стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брэнтуэйт, Янг, Макнил, Гуэйе, Онана, Данжума, Дукуре, Бету.
Стартовый состав «Арсенала»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Эдегор, Райс, Виейра, Сака, Нкетиа, Мартинелли.
Поединок начнётся в 18:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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