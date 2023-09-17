Агбонлахор раскритиковал Каземиро за игру с «Брайтоном»

Экс-футболист сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро в матче с «Брайтоном».

Встреча пятого тура Английской премьер-лиги завершилась уверенной победой «чаек» со счетом 3:1.

«По игре казалось, что Каземиро сейчас 45 лет. Из-за плохой игры тренеру пришлось убрать его с поля уже на 65-й минуте и выпустить молодого Ханнибала», — заявил Агбонлахор talkSPORT.

В нынешнем сезоне 31-летний Каземиро принял участие в пяти матчах чемпионата Англии и отметился одним забитым мячом.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего шесть очков в пяти турах.