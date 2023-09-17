Почеттино назвал причину отсутствия Кайседо в заявке «Челси» на матч против «Борнмута»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об отсутствии Мойсеса Кайседо в заявке «синих» на матч пятого тура АПЛ против «Борнмута».

По словам аргентинского специалиста, 21-летний эквадорец вернулся из расположения национальной сборной с травмой.

«Кайседо вернулся из сборной с травмированным коленом. Нам необходимо оценить его физическое состояние в ближайшие несколько дней», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Кайседо перешёл в «Челси» минувшим летом из «Брайтона» за 116 миллионов евро. В составе лондонской команды полузащитник успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.