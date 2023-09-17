​Мудрик в основе: «Челси» озвучил состав на матч против «Борнмута»

В воскресенье «Челси» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Борнмута». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Санчес, Гюсто, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Угочукву, Галлахер, Энцо Фернандес, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

Отметим, что вингер Михаил Мудрик впервые в этом чемпионате Англии попал в основной состав «Челси». Зимой лондонский клуб подписал украинца за 70 миллионов евро.

Матч между «Борнмутом» и «Челси» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.