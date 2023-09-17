​Почеттино на примере Зидана призвал фанатов «Челси» к терпению

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино призвал болельщиков к терпению в отношении новых футболистов команды. В качестве примера аргентинский специалист привёл Зинедина Зидана.

«Зидан был потрясающим игроком, но через шесть месяцев после его перехода фанаты «Реала» могли сказать: «О, кого мы купили?» Он начал давать результат после семи или восьми месяцев, и тогда Зидану было 26 или 27», - слова Почеттино приводит Evening Standard.

В воскресенье «Челси» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Борнмута». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.