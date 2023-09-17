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«Ньюкасл» хочет купить бразильца, которым интересовался «Манчестер Сити»

17 Сентября 2023 • 14:05 Комментировать

Один из лидеров лондонского «Вест Хэма» Лукас Пакета находится в сфере интересов другого английского клуба. По информации DeadlineDayLive, оформить переход бразильского полузащитника хочет «Ньюкасл».

«Сороки» готовы выделить на приобретение Пакета 52 миллиона фунтов (~60 миллионов евро). «Ньюкасл» запланировал переговоры на январь.

Ранее интерес к южноамериканцу проявлял «Манчестер Сити», однако сделка сорвалась.

В текущем розыгрыше АПЛ Лукас провел пять матчей, забил гол и сделал результативную передачу. Трудовой договор 26-летнего полузащитника с «молотобойцами» рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Лукас Пакета
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