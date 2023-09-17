Санчес: «Хочу стать легендой «Челси»

Вратарь лондонского «Челси» Роберт Санчес дал комментарий относительно своего перехода в стан «пенсионеров».

«Моя мечта сбылась. Я буду играть за лучшую команду АПЛ и одну из лучших в мире. Круто, когда выходишь на такой высокий уровень. Это то, ради чего каждый футболист трудится всю жизнь. Я намерен добиться успеха здесь и стать одной из легенд», - передает слова голкипера пресс-служба «синих».

Испанский вратарь перешел в лондонский клуб из «Брайтона» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Санчес сыграл пять поединков, в которых пропустил шесть мячей.