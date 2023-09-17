«Манчестер Юнайтед» может заплатить 100 миллионов за топ-игрока «Реала»

«Манчестер Юнайтед» хочет переманить одного из ведущих игроков мадридского «Реала». Как сообщает Todofichajes, в трансферном шорт-листе манкунианцев находится уругвайский полузащитник Федерико Вальверде.

Боссы английского топ-клуба планируют побороться за 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма потенциального перехода Федерико оценивается примерно в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Вальверде провел четыре встречи без результативных действий. Уругваец выступает за «Реал» с лета 2018 года. Действующий контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

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