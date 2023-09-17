«Реал» хочет купить звезду «Манчестер Сити» - цена 110 миллионов евро

Мадридский «Реал» нашел усиление в чемпионате Англии. Как стало известно журналистам Todofichajes, в поле зрения «королевского» клуба попал 23-летний полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фил Фоден.

Руководство испанского гранда готовится провести переговоры по игроку в ближайшем будущем. Сумма потенциального трансфера англичанина оценивается в 110 миллионов евро. Контракт Фила с «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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