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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» нашла нападающего в АПЛ - цена от 70 миллионов евро

17 Сентября 2023 • 11:20 Комментировать

Шведский форвард Александр Исак, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ньюкасл», может сменить Туманный Альбион на Испанию, об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего скандинава проявляет каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в подписании футболиста. «Ньюкасл», в свою очередь, готов начать переговоры со стартовой цены в размере 70 миллионов евро.

Исак выступает за «сорок» с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр провел четыре встречи и забил два гола. Трудовое соглашение форварда рассчитано до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Александр Исак
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