Эмилиано Мартинес: «Все знают, кто выиграет «Золотой мяч»

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году. Он ждет триумфа соотечественника Лионеля Месси.

«Все знают, кто выиграет «Золотой мяч». Это мой друг – Лионель Месси», - высказался аргентинский голкипер в беседе с британскими журналистами.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. 36-летний нападающий был признан лучшим футболистом турнира.

С лета нынешнего года Лионель выступает в МЛС за клуб «Интер Майами». Нападающий провел 11 поединков, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.