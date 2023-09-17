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Эмилиано Мартинес: «Все знают, кто выиграет «Золотой мяч»

17 Сентября 2023 • 09:18 Комментировать (1)

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году. Он ждет триумфа соотечественника Лионеля Месси.

«Все знают, кто выиграет «Золотой мяч». Это мой друг – Лионель Месси», - высказался аргентинский голкипер в беседе с британскими журналистами.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. 36-летний нападающий был признан лучшим футболистом турнира.

С лета нынешнего года Лионель выступает в МЛС за клуб «Интер Майами». Нападающий провел 11 поединков, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Сентября 2023 в 10:24
Он мне даст мячик подержать.. А я его приложу.. Как перчатку.. А-ха-ха-ха..
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