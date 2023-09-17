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Фердинанд: «Удивлюсь, если Беллингем не выиграет «Золотой мяч»

17 Сентября 2023 • 09:12 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Беллингема будут сравнивать с Лэмпардом и Джеррардом. Но ни один из них не делал того, что сейчас делает Джуд в своем возрасте. Перейти в «Реал» и быть лучшим в первых нескольких матчах – это очень круто. Если он будет так продолжать, то станет обладателем «Золотого мяча». Буду удивлен, если он завершит карьеру без этой награды», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

20-летний англичанин перешел в «Реал» минувшим летом. Беллингем сыграл в Ла Лиге четыре матча и забил пять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рио Фердинанд Джуд Беллингем
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