Фердинанд: «Удивлюсь, если Беллингем не выиграет «Золотой мяч»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Беллингема будут сравнивать с Лэмпардом и Джеррардом. Но ни один из них не делал того, что сейчас делает Джуд в своем возрасте. Перейти в «Реал» и быть лучшим в первых нескольких матчах – это очень круто. Если он будет так продолжать, то станет обладателем «Золотого мяча». Буду удивлен, если он завершит карьеру без этой награды», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

20-летний англичанин перешел в «Реал» минувшим летом. Беллингем сыграл в Ла Лиге четыре матча и забил пять мячей.