Почеттино оценил игру Стерлинга

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об атакующем полузащитнике команды Рахиме Стерлинге, которого не вызвали на недавние матчи сборной Англии.

«Лично я доволен игрой Стерлинга. Он отлично проявил себя в последние несколько недель. Рахим очень усердно работал. Он мотивирован, хочет выступать и помогать «Челси». Конечно, ему хотелось бы выступать за сборную страны, как и другим английским топ-футболистам», - передает слова аргентинского специалиста Vavel.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел за «пенсионеров» четыре поединка и отметился двумя забитыми мячами. Рахим выступает за «пенсионеров» с лета прошлого года. Контракт игрока рассчитан до 2027 года.