Морган: «Жалкий «Манчестер Юнайтед» был разбит «Брайтоном»

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» (1:3) в рамках пятого тура английского чемпионата.

«Жалкий «МЮ» был разбит дома «Брайтоном». Остались еще те, кто сомневался в словах Криштиану Роналду относительно тренера тен Хага? С уходом КриРо все стала намного хуже», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

После вчерашней неудачи «красные дьяволы» занимают лишь 13-ю позицию в турнирной таблице, набрав шесть баллов. Стоит отметить, что это худший старт манкунианцев в Премьер-лиге с 1989 года.