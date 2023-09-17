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Морган: «Жалкий «Манчестер Юнайтед» был разбит «Брайтоном»

17 Сентября 2023 • 08:05 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» (1:3) в рамках пятого тура английского чемпионата.

«Жалкий «МЮ» был разбит дома «Брайтоном». Остались еще те, кто сомневался в словах Криштиану Роналду относительно тренера тен Хага? С уходом КриРо все стала намного хуже», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

После вчерашней неудачи «красные дьяволы» занимают лишь 13-ю позицию в турнирной таблице, набрав шесть баллов. Стоит отметить, что это худший старт манкунианцев в Премьер-лиге с 1989 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Пирс Морган
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