Гвардиола: «Честно говоря, я не ожидал такой игры от Доку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил выступление Жереми Доку в матче против «Вест Хэма».

«Горожане» добились волевой победы в Лондоне (3:1), а 21-летний бельгиец забил первый мяч своей команды, отличившись на 46-й минуте.

«Честно говоря, я не ожидал, что Доку покажет игру такого уровня уже во втором матче за «Манчестер Сити». Обычно, когда подписываешь молодого игрока на долгосрочную перспективу, требуется много терпения. Сегодня он был решителен и агрессивен с первой минуты, дело не только в его голе. Он начал доказывать свой класс», – цитирует Manchester Evening News Гвардиолу.

Напомним, что Жереми Доку перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» в конце августа.