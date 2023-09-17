«Ноттингем Форест» претендует на вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.

23-летний игрок был исключён из основного состава «красных дьяволов» главным тренером Эриком тен Хагом. Англичанин может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, и в числе претендентов на него, если верить слухам, фигурируют «Астон Вилла», «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд. По данным Fichajes, Санчо также интересен «Ноттингем Форест». «Лесники» решительно настроены переманить в свои ряды экс-футболиста сборной Англии в январе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джедона Санчо в 45 млн евро. Его текущий контракт рассчитан до 2026 года.