Гюсто: «Я знал, что Рис Джеймс – один из лучших в мире, но меня не пугала конкуренция с ним»

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто вспомнил, как решился на переход в лондонский клуб.

«Синие» оформили покупку француза у «Лиона» в январе, сразу отправив игрока в аренду в обратном направлении. С нынешнего сезона 20-летний латераль находится в расположении «Челси».

«Ничто не указывало на то, что я не должен переходить сюда. Отличный игрок на моей позиции? Да, но я тоже могу стать таким. Это вызов, здоровая конкуренция.

Я не глуп, и ещё до подписания контракта я знал, что Рис Джеймс – один из лучших правых защитников в мире. Мы с ним хорошо ладим, он даёт мне советы. В больших клубах должна быть конкуренция на каждой позиции», – сказал в интервью L'Equipe Гюсто, заменяющий травмированного Джеймса на старте сезона.