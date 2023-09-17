Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хау: «Важный результат для нас»

17 Сентября 2023 • 02:47 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Брентфорд
окончен

В матче пятого тура английского чемпионата «Ньюкасл» обыграл дома «Брентфорд», это получилось благодаря одному-единственному мячу, который забил с пенальти в середине второго тайма Каллум Уилсон. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что его команда смогла добиться хорошего результата, вопреки не столь убедительной игре.

- Большой результат для нас. Игра была сложной, но мы понимали, что она будет такой. Против «Брентфорда» в принципе трудно играть, всегда. Голевых возможностей было немного, но нам, к счастью, удалось использовать один из них, - цитирует слова Хау BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.09.23 в 16:00
Борнмут Борнмут
Челси Челси
4.90 3.75 1.78
Видео
17.09.23 в 18:30
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
5.60 4.50 1.58
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
03:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Честно говоря, я не ожидал такой игры от Доку»
03:29 · Англия. Премьер-лига
​Крауч вступился за Магуайра
03:22 · Англия. Премьер-лига
На Санчо появился ещё один претендент из АПЛ слухи
02:59 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Я знал, что Рис Джеймс – один из лучших в мире, но меня не пугала конкуренция с ним»
02:47 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Важный результат для нас»
02:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о положении «Манчестер Юнайтед»: «Это не кризис»
02:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» планирует перехватить трансферную цель «Барселоны» слухи
02:25 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» одержал свою самую позднюю волевую победу в АПЛ
01:09 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Жезус снова станет важнейшим игроком для «Арсенала»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» играл лучше «Ливерпуля» и «Вест Хэма»
00:34 · Англия. Премьер-лига
Парти рассматривает возможность ухода из «Арсенала» в январе слухи
16 Сентября
23:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отложит переговоры по новому контракту с де Брёйне слухи
23:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл 3 из 5 стартовых матчей в АПЛ
23:27 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ установлен рекорд по количеству жёлтых карточек за один игровой день
23:17 · Англия. Премьер-лига
Палинья – о сорвавшемся переходе в «Баварию»: «Не буду врать, это было странно»
Все новости
Рекомендуем