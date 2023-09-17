​Хау: «Важный результат для нас»

В матче пятого тура английского чемпионата «Ньюкасл» обыграл дома «Брентфорд», это получилось благодаря одному-единственному мячу, который забил с пенальти в середине второго тайма Каллум Уилсон. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что его команда смогла добиться хорошего результата, вопреки не столь убедительной игре.

- Большой результат для нас. Игра была сложной, но мы понимали, что она будет такой. Против «Брентфорда» в принципе трудно играть, всегда. Голевых возможностей было немного, но нам, к счастью, удалось использовать один из них, - цитирует слова Хау BBC Sport.