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Тен Хаг – о положении «Манчестер Юнайтед»: «Это не кризис»

17 Сентября 2023 • 02:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:3
Брайтон
окончен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал положение дел на старте сезона.

В активе «красных дьяволов» всего шесть набранных очков после пяти туров Английской премьер-лиги. В субботу команда тен Хага уступила на своём поле «Брайтону» (1:3), потерпев третье поражение в сезоне.

«Нет, это не кризис, но сейчас мы должны быть разочарованы и злы на самих себя. Мы изменим ситуацию, но к нам всегда будут предъявлять серьёзные требования. Мы должны достойно справиться с сегодняшней неудачей», – приводит журналист Лаури Уайтуэлл слова нидерландского тренера, высказавшегося после матча с «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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