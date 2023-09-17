Тен Хаг – о положении «Манчестер Юнайтед»: «Это не кризис»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал положение дел на старте сезона.

В активе «красных дьяволов» всего шесть набранных очков после пяти туров Английской премьер-лиги. В субботу команда тен Хага уступила на своём поле «Брайтону» (1:3), потерпев третье поражение в сезоне.

«Нет, это не кризис, но сейчас мы должны быть разочарованы и злы на самих себя. Мы изменим ситуацию, но к нам всегда будут предъявлять серьёзные требования. Мы должны достойно справиться с сегодняшней неудачей», – приводит журналист Лаури Уайтуэлл слова нидерландского тренера, высказавшегося после матча с «Брайтоном».