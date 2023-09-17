Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс находится в сфере интересов «Астон Виллы».

Бирмингемский клуб рассматривал возможность подписания футболиста сборной Испании ещё минувшим летом, однако сделка не состоялась. По имеющимся данным, на 21-летнего игрока, чей контракт с «Атлетиком» истекает по окончании сезона, претендует «Барселона». Согласно сведениям AS, конкуренцию каталонскому гранду намерена составить «Астон Вилла», планирующая переманить Уильямса в 2024 году.

Нико Уильямс записал на свой счёт четыре ассиста в четырёх матчах нынешней кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.