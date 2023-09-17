​«Тоттенхэм» одержал свою самую позднюю волевую победу в АПЛ

В матче пятого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в игре с «Шеффилд Юнайтед», которая стала для клуба сотой волевой победой в АПЛ за все время существования чемпионата (то есть с 1992 года).

Но не только - оказалось, что это еще и самая поздняя волевая победа «Тоттенхэма» в АПЛ, в том смысле, что победный гол команда забила на 98-й минуте, что стало самым поздним волевым победным голом для «Тоттенхэма».

Прежний рекорд был установлен в матче против «Лестера» в январе 2022 года, он был забит на 95-й минуте. В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом».