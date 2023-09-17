Артета: «Жезус снова станет важнейшим игроком для «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о важности нападающего Габриэля Жезуса.

Бразильский футболист пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы. В двух стартовых матчах нынешней кампании форвард также отсутствовал из-за повреждения, а в начале сентября отметился долгожданным голом, выйдя на замену в поединке с «Манчестер Юнайтед».

«Он получил новую травму после длительного восстановления, ему снова прошлось перенести операцию. Нет никаких сомнений в том, что Габи – отличный футболист. Все видели, как в прошлом сезоне он изменил нашу игру. Он вновь станет важнейшей фигурой, когда наберёт форму», – заявил Артета на пресс-конференции в преддверии воскресного матча с «Эвертоном».