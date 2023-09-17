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Артета: «Жезус снова станет важнейшим игроком для «Арсенала»

17 Сентября 2023 • 01:09 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
1 6.60 X 4.50 2 1.50
Через 15 ч. 39 мин.

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о важности нападающего Габриэля Жезуса.

Бразильский футболист пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы. В двух стартовых матчах нынешней кампании форвард также отсутствовал из-за повреждения, а в начале сентября отметился долгожданным голом, выйдя на замену в поединке с «Манчестер Юнайтед». 

«Он получил новую травму после длительного восстановления, ему снова прошлось перенести операцию. Нет никаких сомнений в том, что Габи – отличный футболист. Все видели, как в прошлом сезоне он изменил нашу игру. Он вновь станет важнейшей фигурой, когда наберёт форму», – заявил Артета на пресс-конференции в преддверии воскресного матча с «Эвертоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
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