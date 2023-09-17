Почеттино: «Челси» играл лучше «Ливерпуля» и «Вест Хэма»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино уверен, что его команда заслуживала большего в прошедших матчах.

После четырёх туров текущего розыгрыша Английской премьер-лиги в активе «синих» всего одна победа и четыре набранных очка. В воскресенье коллектив Почеттино сыграет на выезде против «Борнмута».

«Мы довольны процессом и игрой, которую показывает команда на данный момент. Думаю, мы были лучше соперников в матчах с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». На мой взгляд, мы заслуживали победу в каждой из проведённых встреч», – приводит журналист Ноа Робсон слова аргентинского рулевого.